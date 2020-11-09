Трамп будет снова баллотироваться в президенты

Трамп обсудил со своими советниками планы баллотироваться на пост президента США в 2024 году. Об этом стало известно Axios от источников, знающих детали переговоров.

Агентство сообщило, что эта информация – важный индикатор того, что Трамп уже осознал свое поражение на текущих выборах, несмотря на его заявления о готовности бороться до конца и оспаривать результат в суде. У него есть возможность баллотироваться на выборах 2024 года, поскольку президентом в США можно быть два срока, но необязательно подряд.