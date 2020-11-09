Число случаев заражения коронавирусом в США превысило десять миллионов

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США превысило 10 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 10 018 278. Таким образом, на страну приходится примерно пятая часть всех случаев заражения в мире (более 50,7 миллиона).

По информации университета, число жертв коронавируса в США составляет 237 742. Выздоровели за все время более 3,8 миллиона человек.