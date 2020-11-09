Азербайджанский город Тертер подвергается тяжелому артиллерийскому обстрелу со стороны Армении, ранен один мирный житель. Об этом на своей странице в Twitter написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, сообщает Trend.

"Сейчас: город Тертер подвергается тяжелому артиллерийскому обстрелу со стороны Армении. Ранено одно гражданское лицо. Военно-политическое руководство Армении продолжает свою политику террора против гражданского населения. Тертер решительно и гордо сопротивляется всем атакам со стороны Армении", - написал он.