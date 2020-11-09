Как стало известно haqqin.az из информированных дипломатических источников, в ближайшие часы ожидается совместное заявление президентов России и Азербайджана, а также совместное заявление президента России и премьер-министра Армении.

Противоборствующие стороны при посредничестве России достигли соглашения о системном перемирии. Соглашение откроет путь к подготовке Большого политического соглашения.

По информации haqqin.az, Армения берет на себя обязательства по выводу оккупированных войск из Кельбаджарского, Лачинского и Агдамского районов. К тому же Азербайджан сохраняет боевые позиции, завоеванные в ходе активных военных действий, в том числе город Шушу.

Азербайджан и Армения выразили согласие на размещение российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе. По предварительному соглашению, российские войска выступят в статусе разграничительного кордона между противоборствующими силами. Наряду с этим, стороны пришли к согласию относительно активного участия правительства Турции в окончательном урегулировании карабахской проблемы.

Окончательный статус Нагорного Карабах в рамках территориальной целостности Азербайджана будет определен в ходе дальнейших переговоров.

Ранним утром 10 ноября министры обороны Азербайджана и Армении прибудут в Москву для обсуждения деталей системного режима прекращения огня.