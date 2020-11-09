Микаэл Минасян: «Пашинян подписал капитуляцию! Будь ты проклят!»

Несколько минут назад зять экс-президента Сержа Саргсяна бывший посол Армении в Ватикане Микаэл Минасян заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, предав интересы армянского народа, подписал акт о капитуляции и поражении Армении в карабахской войне.

«Подписал...не успели, в тайне от всех, обманул». Об этом на своей странице в Facebook написал бывший посол Армении в Ватикане Микаэл Минасян.

«Подписал...не успели, в тайне от всех, обманул. Невменяемый выкидыш украл наше прошлое, осквернил настоящее, лишил тысячи родителей своих детей, уничтожил нашу победу, сожрал наше будущее... Подписал... Будьте прокляты, Никол и твоя стая», - написал он.