Пашинян обратился к Армении: «Я подписал болезненное заявление для армянского народа!»

"Текст заявления очень болезненен лично для меня и для нашего народа. Я принял это решение в результате глубокого анализа военного положения и оценки людей, лучшим образом владеющих ситуацией. Я подписал заявление, основываясь также на уверенности, что в создавшейся ситуации это возможная лучшая развязка. Это не победа, но нет поражения, пока ты сам себя не признал побежденным. Мы никогда себя не признаем побежденными, и это должно стать началом эры нашего национального сплочения, возрождения. Мы должны проанализировать годы нашей независимости, чтобы спланировать наше будущее и не повторять ошибок прошлого», - написал Пашинян на своей странице в Facebook.

«Становлюсь на колени перед павшими военнослужащими. Склоняю голову перед всеми военными, офицерами, генералами, ополченцами, которые своей жизнью защищали и защищают родину".