Протестующие призывают Роберта Кочаряна возглавить движение против Пашиняна обновлено; прямая трансляция

Протестующие призывают Роберта Кочаряна возглавить движение против Пашиняна

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Агрессивная толпа ворвалась в здание правительства. Рушит все на своем пути.

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Толпа врывается в здание правительства Армении, сообщают армянские СМИ.

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К зданию правительства Армении, несмотря на позднее время, подходят недовольные люди. Звучат ругательства в адрес Пашиняна.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на армянские СМИ, ереванцы обвиняют Пашиняна в предательстве национальных интересов.

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