Протестующие призывают Роберта Кочаряна возглавить движение против Пашиняна обновлено; прямая трансляция
Протестующие призывают Роберта Кочаряна возглавить движение против Пашиняна
* * *
Агрессивная толпа ворвалась в здание правительства. Рушит все на своем пути.
* * *
Толпа врывается в здание правительства Армении, сообщают армянские СМИ.
* * *
К зданию правительства Армении, несмотря на позднее время, подходят недовольные люди. Звучат ругательства в адрес Пашиняна.
Как сообщает haqqin.az со ссылкой на армянские СМИ, ереванцы обвиняют Пашиняна в предательстве национальных интересов.