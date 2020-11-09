Лидер карабахских сепаратистов целый день обсуждал с Пашиняном капитуляцию

«Сегодня мы целый день обсуждали с премьер-министром Армении Николаем Пашиняном наши действия, направленные на прекращение боевых действий», - говорится в заявлении лидера карабахских сепаратистов Араика Арутюняна. – «Я заранее провел переговоры с Национальным Собранием Карабаха и получил согласие подавляющего большинства депутатов. Учитывая сложившуюся ужасную ситуацию, чтобы избежать дальнейших тяжелых потерь и полной потери Карабаха, я согласился закончить войну на час раньше».

Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на армянские СМИ.