Российская Федерация, Азербайджан и Армения договорились о размещении российских миротворцев в Карабахе. Договоренности по Карабаху позволят урегулировать проблему на справедливой основе и в интересах народов Азербайджана и Армении. Азербайджанские и армянские силы в Карабахе остановятся на занятых ими позициях, - говорится в заявлении президента России Владимира Путина. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Сегодня, 9 ноября, президентом Азербайджанской Республики Алиевым, премьер-министром Республики Армения Пашиняном и президентом Российской Федерации подписано заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с нуля часов нуля минут по московскому времени 10 ноября 2020 года", - сказал Путин.

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что достигнутые договоренности создадут условия для долгосрочного урегулирования кризиса в Карабахе в интересах обоих народов.