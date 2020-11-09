Ашот Сафарян: «Потеря Кельбаджара — это конец всей Армении»

«Кельбаджар — это ключ не только ко всему Карабаху, но и ко всей остальной Армении, это скажет любой не спившийся бывший советский прапорщик. Не контролировать нам Кельбаджар, значит просто отстрочить на недолгое время конец всей Армении», - написал на своей странице в Facebook армянский политический эксперт Ашот Сафарян, сообщает haqqin.az.

«Русский парень Сеня Пегов из Карабаха убеждает нас, что Шуша продолжает держаться и сражаться, а так называемый армянин, сидя в Ереване, мастырит в соавторстве статью для крупного российского издания, что всё, Шуша пала.

Теперь российские новостные ресурсы, с удовольствием ссылаясь на эту статью, вовсю делятся ею. Если вы думаете, что предатель это кто-то незнакомый и противный Мальчиш-Плохиш, то нет. Он всегда где-то рядом, свой в доску парень», - написал Ашот Сафарян.