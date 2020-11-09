10 ноября ожидается подписание специального соглашения между Министерствами оборонами России и Турции о создании совместного мониторингового центра за соблюдением режима прекращения огня. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на дипломатические источники.

По информации haqqin.az договоренность о создании специальной наблюдательной миссии достигнута между глава двух государств – Владимиром Путиным и Реджеб Тайип Эрдоганом.

Деятельность данного мониторингового корпуса регламентируется Пятой статьей в совместном заявлении глав государств Азербайджана, России и Армении.

Таким образом, и представители Минобороны Турции будут осуществлять контроль над режимом прекращения огня. Отметим, что опыт совместного патрулирования и сотрудничества между двумя странами в области контроля над соблюдением перемирия выработан в некоторых горячих точках в странах Ближнего Востока.