В Ереване протестующие избили спикера парламента Армении

Протестующие пытались силком достать председателя Национального Собрания Армении Арарата Мирзояна из автомобиля. Они окружили его и выкрикивали ругательства в его адрес. Группа военных была вынуждена выйти на защиту, сообщает «Спутник-Армения».

Сначала произошла небольшая стычка между охранниками и демонстрантами, после уже группа мужчин все же добралась до Мирзояна и избила его.

На данный момент он находится в автомобиле. Сюда его спрятала охрана. Демонстранты окружили машину и выкрикивают оскорбления.