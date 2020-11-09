Депутат Ивета Тоноян: «Это самая позорная страница в нашей истории»

Среди собравшихся у здания правительства Армении протестующих граждан находится член партии «Процветающая Армения» Ивета Тоноян. Она заявила журналистам, что премьер-министр Никол Пашинян должен как минимум уйти в отставку после подписания соглашения с президентами Азербайджана и России по поводу Нагорного Карабах а, сообщает «Спутник Армения».

«Сегодня написана самая позорная страница нашей истории. Несколько часов назад ППА и ряд партий потребовали отставки премьер-министра. После всего этого отставка - меньшее, что должен сделать Пашинян», - сказала Тоноян.

Депутат ППА находится возле здания правительства Армении, чтобы не допустить столкновений между гражданами и полицией.

«Мы пришли, чтобы успокоить гнев людей, который вполне объективен и понятен. Тут люди, чьи отцы, братья и сыновья пали на поле боя. И в то же время тайно, без учета общественного мнения, одним росчерком пера было принято решение передать земли, отдать Шушу», - сказала депутат.

Она заявила, что утром «Процветающая Армения» созывает заседание под председательством лидера партии Гагика Царукяна, после чего выступит с заявлением.