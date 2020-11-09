Ильхам Алиев позвонил Путину
10 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Российской Федерации Владимиру Путину, сообщает пресс-служба главы Азербайджана.
Президент Азербайджана выразил соболезнование в связи с трагедией со сбитым вертолетом Военно-воздушных сил России на Нахчыванском участке азербайджано-армянской границы.
Президент Ильхам Алиев принес извинение за трагическую случайность, отметив, что в темное время суток этот вертолет был принят за вертолет Военно-воздушных сил Армении.
Глава нашего государства также попросил передать соболезнование родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему пилоту.
Президент Азербайджана также выразил готовность азербайджанской стороны выплатить компенсацию семьям погибших и пострадавшего пилота.
Президент Ильхам Алиев проинформировал Президента Владимира Путина о том, что Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело по этому факту, ведется расследование. Виновники будут наказаны, о чем будет проинформирована российская сторона.
Президент России поблагодарил Президента Ильхама Алиева за телефонный звонок, отметив недопустимость подобного рода инцидента.
Стороны выразили уверенность в недопущении в дальнейшем подобных случаев.