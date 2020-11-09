Пашинян упомянул предательство в Шуше и заявил: «Пока я должен молчать!»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не стал называть причины принятого им капитулянтского решения по Карабаху, мотивируя это тем, что процесс прекращения военных действий продолжается и его заявление может многим навредить. По его словам, решение было принято на основе глубинного анализа и исходя из оценок самых сведущих в военной ситуации лиц.

"Я многое могу сказать, но буду молчать, чтобы не ставить под угрозу жизни людей. Все, кто сейчас громит, наносит удар в спину солдатам в окопах. Есть один политический деятель, который требует моей отставки, а днем ранее оставил позиции в Шуше. Есть и такие люди, чьи намерения справедливы и искренни. Это родные погибших солдат, и я преклоняюсь перед ними", - сказал Пашинян, напомнив, что и его супруга Анна Акопян и сын - Ашот - сейчас находятся на передовой.

Никол Пашинян

Пашинян заявил, что у него не было иного выхода, кроме подписания заявления по Карабаху. "Мы приняли это решение с учетом военного положения не только сегодняшнего, но и его возможного продолжения. Я прошу всех граждан не поддаваться влиянию групп погромщиков", - сказал Пашинян.

Премьер также подчеркнул, что ситуация на фронте не стабильна и нельзя вести себя так, чтобы это могло навредить. Он еще раз отметил, что есть подробности, которые он сейчас не может представить, однако обещал после стабилизации ситуации, спустя неделю, представить все.

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