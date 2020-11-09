Пашинян упомянул предательство в Шуше и заявил: «Пока я должен молчать!»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не стал называть причины принятого им капитулянтского решения по Карабаху, мотивируя это тем, что процесс прекращения военных действий продолжается и его заявление может многим навредить. По его словам, решение было принято на основе глубинного анализа и исходя из оценок самых сведущих в военной ситуации лиц.

"Я многое могу сказать, но буду молчать, чтобы не ставить под угрозу жизни людей. Все, кто сейчас громит, наносит удар в спину солдатам в окопах. Есть один политический деятель, который требует моей отставки, а днем ранее оставил позиции в Шуше. Есть и такие люди, чьи намерения справедливы и искренни. Это родные погибших солдат, и я преклоняюсь перед ними", - сказал Пашинян, напомнив, что и его супруга Анна Акопян и сын - Ашот - сейчас находятся на передовой.