В парламент Армении ворвалась толпа протестующих. Толпа скандирует: "Карабах не отдадим!"

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«Я сейчас в Национальном Собрании Армении. Я требую, чтобы премьер-министр также появился в Национальном Собрании». Об этом написал на своей странице в Facebook глава парламентской фракции партии «Светлая Армения» Эдмон Марукян, сообщает Новости Армения.

«Призываю всех депутатов немедленно прийти в парламент независимо от партийной принадлежности. Я требую, чтобы премьер-министр также присутствовал. Мы не имеем права ставить под угрозу внутреннюю и внешнюю безопасность нашего государства», - заявил Марукян.