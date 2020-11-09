Ишхан Сагателян: «Еще до падения Шуши объявили, что город пал»

Представитель Верховного Совета партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян выступил с видеообращением, в котором упомянул о соглашении, подписанном лидерами Армении, России и Азербайджана.

"27 сентября, в день начала войны, в 09:45 я позвонил Николу Пашиняну, чтобы сказать от имени "Дашнакцутюн", что мы оставляем в стороне наши политические разногласия, мы все становимся едины и будем стоять на стороне государства и армии. Во время войны у нас было три закрытые встречи с Пашиняном", - сказал Сагателян.

На встрече 29 октября Пашинян сказал, что нужно пойти на уступки, "это единственный путь установления перемирия". АРФД тогда заявила, что это путь краха для Армении, добавил Сагателян.

По его словам, 5 ноября о капитуляции на встрече с парламентскими силами говорил также лидер сепаратистов Араик Арутюнян.

"Еще до падения Шуши объявлялось, что город пал. И сейчас армянский солдат сражается, ведет бои. АРФД не простит никаких торгов, никакого предательства", - сказал Сагателян.

Он еще раз подтвердил, что АРФД требует отставки Никола Пашиняна.