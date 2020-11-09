Депутат Эдмон Марукян: «В Армении царит безвластие»

Создается впечатление, что в Армении сейчас власти, заявил руководитель оппозиционной парламентской фракции «Светлая Армения» Эдмон Марукян в прямом эфире на своей странице в Facebook.

«Но выход из сложившейся ситуации не может быть найден в условиях безвластия. Только в парламенте могут быть приняты любые важные решения», - сказал Марукян.