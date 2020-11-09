Министр обороны Турции: Армения сдалась в Карабахе
Министр обороны Турции Хулуси Акар оставил запись в Твиттере: "Победа! Победа! Победа! Армения сдалась в Карабахе!"
Министр обороны Турции Хулуси Акар оставил запись в Твиттере: "Победа! Победа! Победа! Армения сдалась в Карабахе!"
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