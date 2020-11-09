Новое обращение Пашиняна народу: «Идите домой!»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на фоне проходящего в Ереване протеста, вспыхнувшего после подписания соглашения о прекращении военных действий в Карабах е, что все зачинщики погромов в армянской столице будут привлечены к ответственности, сообщает haqqin.az.

«Все те граждане, которые не имеют отношения к погромщикам, пожалуйста, возвращайтесь домой. Всех тех граждан, которые верят в меня и верят в нас, прошу готовиться к борьбе.

Ни на секунду не сомневайтесь, что мы сделали что-то нечестное, я не пошел на какую-либо сделку и действовал так, чтобы иметь ответы на все вопросы и быть чистым перед Родиной и народом. В этот тяжелый момент мы должны стоять бок о бок против мышей, воровавших семена.

Ловцы рыбы в мутной воде-еще поговорим. Все организаторы сегодняшних преступлений будут привлечены к ответственности по всей строгости», - сказал премьер Армении в прямом эфире в Facebook.