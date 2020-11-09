Минобороны Армении исполнит обязательства перед Путиным и Алиевым

Министерство обороны Армении заявило о намерении соблюдать требования трехстороннего соглашения, подписанного премьер-министром Армении, президентами России и Азербайджана.

В заявлении ведомства отмечается, что вооруженные силы Армении будут реализовывать свою часть пунктов соглашения о прекращении огня.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал с президентами России и Азербайджана заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе в 01:00.

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