Минобороны Армении исполнит обязательства перед Путиным и Алиевым
Министерство обороны Армении заявило о намерении соблюдать требования трехстороннего соглашения, подписанного премьер-министром Армении, президентами России и Азербайджана.
В заявлении ведомства отмечается, что вооруженные силы Армении будут реализовывать свою часть пунктов соглашения о прекращении огня.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал с президентами России и Азербайджана заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе в 01:00.