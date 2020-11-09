Анна Акопян пытается успокоить протестующих

Супруга премьера Армении Никола Пашиняна Анна Акопян после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Карабахе призвала армянский народ не поддаваться панике, сообщает haqqin.az.

В Ереване начались акции протеста после подписания договоренностей по урегулированию ситуации в Карабахе.

"Дорогой народ, родные. Не поддавайтесь панике. Как и все наши солдаты, мы на своих позициях", - написала Акопян в Facebook, призвав "не колебаться и не сомневаться".

Она рассказала, что после подписания соглашения поступило срочное сообщение о том, что ей и ее отряду необходимо покинуть позиции и вернуться в Ереван. "Я ответила, что до тех пор, пока не переговорю с мужем, никуда не поеду. Переместилась туда, где можно было выйти на связь, и, как я была уверена, премьер-министр республики Армения, мой муж, сказал мне никуда не ехать", - добавила Акопян.