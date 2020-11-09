Новое обращение Пашиняна: «Готовьтесь к мести!»

Всех граждан, которые понимают, что происходит, он призвал готовиться к «мести». Он отметил, что неправильно вел себя в отношении коррупционеров и олигархов, ограбивших страну, укравших оружие у солдат. Он попросил за это прощения.

По его словам, нужно отомстить им за солдат, за потерянную родину.

«Грабителя из РПА, ППА, дезертира из "Отечества", оставившего пост и сбежавшего, который должен быть осужден за это – нужно их судить. Сегодня захожу в областные администрации, там какие-то люди из медно-молибденового завода, которые ограбили эту страну, думают, что их время пришло. Но этого не будет, пришло время мести», — сказал Пашинян.

По его словам, они пойдут за сегодняшними дебоширами и их шефами, в том числе коррупционной частью АРФД.

«Я думаю о необходимости проведения митинга в ближайшее время. Продающие земли за деньги (есть уголовное дело) пусть не думают, что под этим прикрытием достигнут успеха», — отметил премьер.

Он призвал людей, выступающих против происходящего на улице, не боятся говорить об этом, так как именно они являются «хозяевами страны, а не банды олигархов, дезертиров и коррупционеров».