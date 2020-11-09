В Ереване начались погромы проамериканских организаций
В Ереване нападению подвергся офис радиостанции "Свобода"- главного провластного рупора пропаганды, сообщают армянские телеграмм-каналы.
В Ереване нападению подвергся офис радиостанции "Свобода"- главного провластного рупора пропаганды, сообщают армянские телеграмм-каналы.
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