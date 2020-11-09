Начальник Генштаба Армении приехал в парламент
Начальник Генштаба ВС Армении Оник Гаспарян встретился с руководителями партий «Процветающая Армения», «Родина», «Дашнакцутюн», сообщают армянские СМИ.
Согласно информации, во время встречи обсуждалась ситуация в стране.
«Участникам удалось сохранить стабильность нашей страны, государство, свободное от потрясений. Мы призываем наш народ сохранять спокойствие․ Мы все еще в состоянии войны. Политические партии выражают безоговорочную поддержку Вооруженным силам Армении и Армии обороны. Политические силы заверяют, что по согласованию с партиями-партнерами в ближайшие часы выступят с предложениями по урегулированию сложившейся ситуации», - говорится в совместном заявлении политических партий по итогам встречи.