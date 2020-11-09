Эйнулла Фатуллаев 08:36

Одна из самых славных, но и кровавых войн в новейшей истории подошла к концу. Хотя полная капитуляция Армении вызвала ожидаемые массовые беспорядки в Ереване. Парламент в руках свершившей революцию любви охлократии. Все идет к тому, что в Армении может свершиться и революция ненависти. Победоносная и освободительная 40-дневная война развеяла сентиментальные иллюзии двухлетней давности. Страна не только не обрела благоденствия, но и потеряла последнее завоевание, ради которого пожертвовала благополучием государства и благосостоянием нации – Армения потеряла Карабах.

Согласно заключенному между Алиевым и Пашиняном при посредничестве и гарантии лидера мировой державы Владимира Путина соглашению, Азербайджан и Армения фактически восстановили статус-кво 1991 года. Произошло немыслимое, за считанные дни Азербайджан обеспечил свое присутствие в своей исконной духовной столице и историческом центре Карабаха – Шуше, вернул Лачин и Кельбаджар, да и весь равнинный Карабах… К тому же обеспечил контроль в двух стратегических районах Нагорного Карабаха – Гадруте и Мартуни (Ходжавенде). По-большому счету с 1988 года, Баку де-факто утерял контроль над этими двумя районами нагорной части Карабаха. Более того, Азербайджан приобрел коридор, соединяющий его с другим анклавом, опять-таки, через армянскую территорию – Нахчываном. Под контролем армянских войск, вернее охваченному российскими миротворцами армянскому контингенту остается небольшой клочок бывшей НКАО, который, безусловно, считается неотъемлемой частью суверенного Азербайджана. Спустя пять лет по истечении пятилетнего пребывания российских миротворцев, стороны вернутся к обсуждению дальнейшей реинтеграции оставшейся части Нагорного Карабаха в Азербайджан. А может, и раньше – все зависит от интенсивности мирного процесса. Мы накануне глобального тектонического сдвига – Азербайджан и Армения восстанавливают все коммуникации и границы, открывая новую страницу во взаимоотношениях двух стран. Недовольство в Ереване, вызванное разгромным поражением страны во второй карабахской войне, вылилось в неуправляемый и непрогнозируемый процесс. Судьба власти Пашиняна повисла на волоске. И в азербайджанском обществе обеспокоены: а не откажется ли от своих обязательств следующая власть после неизбежного смещения или свержения правительства Пашиняна?! Толпа не пощадила спикера парламента Арарата Мирзояна, который чудом уцелел и остался в живых под ногами ереванской черни.

Но спусковой крючок отпущен – ворвавшись в стены парламента, толпа устроила разгром в законодательных кабинетах, не скрывая своей главной цели – сорвать соглашение трех глав государств. Сумеет ли армянская оппозиция добиться выхода Армении из соглашения? Попытается, но не сможет. Ведь гарантом исполнения соглашения является лидер одной из крупнейших мировых держав. У Армении нет шансов выйти из соглашения и дезавуировать свои обязательства. Альтернатива денонсации соглашения – продолжение непосильной для Армении кровавой войны. А азербайджанские войска стоят в двух километрах от Ханкенди. Ереван чудом избежал полного уничтожения двух группировок войск. Хотя военно-технологическое совершенство Азербайджанской армии, которую во время боев сравнивали с вооруженными силами супердержав, превратило большую часть армии, всю военную инфраструктуру и арсенал боевой техники всего государства в песочную пыль. В следующий раз, вопреки новым неизбежным мольбам оставшихся без регулярной армии политиков, обращенным к России, Путин не вмешается. А затем Азербайджан может задуматься и о создании своего коридора безопасности на территории Армении. Почему бы и нет, если сама Армения в начале 90-х годов с помощью ельцинской России прибегла к аннексии азербайджанских территорий вопреки протестам, резолюциям и противодействию мирового сообщества и ООН. Акт о капитуляции в обвертке декларативного соглашения двух президентов и одного премьер-министра – наилучший из всех наихудших сценариев развития ситуации для армянских политиков в Карабахе. Пророческое предсказание армянского президента Левона Тер-Петросяна, который 20 лет назад неустанно предупреждал свой народ о судном дне возмездия, когда армянскому народу не предложат ничего лучшего, чем поэтапный вариант урегулирования, свершился на наших глазах.

С первого дня войны Ильхам Алиев определил и выразил программу-максимум для Азербайджана: освобождение 7 районов и Шуша. Азербайджан выполнил сверхзадачу, освободив 7 районов, Шушу и два района Нагорного Карабаха. Но из 7 районов 4 района освобождены путем войны. С первого дня войны все ведущие мировые державы, включая сопредседателей, оказывали всяческое давление на И.Алиева, требуя остановить наступление армии. И.Алиеву удалось превозмочь международное давление. Но президент выставил встречное требование – Армения должна освободить все районы, признанные оккупированными Совбезом ООН. Президент повторял ежедневно: пусть Пашинян возьмет на себя обязательство освобождения Лачина, Кельбаджара и Агдама, и Азербайджан остановится. Пашинян боролся до последнего. До тех пор пока не стал очевидцем разгромного поражения своей армии в Шуше. Армянский премьер осознал страшную реальность – за считанные часы азербайджанские войска выхватят из рук вдребезги разгромленной армии и центральный город бывшей НКАО. Таким образом, российские миротворцы заняли кордон безопасности между азербайджанскими и армянскими войсками. Как таковой линии соприкосновения войск больше не существует. Кроме этого, согласно Пятому пункту соглашения, будет создан специальный корпус мониторинга за режимом соблюдения прекращения огня. Кроме российских военных в корпус, который будет осуществлять механизм перемирия, войдут и турецкие военнослужащие. Присутствие и активное участие Турции в новой системе разграничения противоборствующих сторон было требованием и одним из главных условий азербайджанского правительства. Присутствие турецких военных – гарантия неприкосновенности азербайджанских интересов. В ближайшие часы Шойгу и Акар подпишут соответствующее соглашение.

Сразу же после обнародования соглашения в Баку часть экспертного сообщества задалась естественным вопросом – что же остановило Азербайджан от проведения завершающего наступления на Ханкенди и деоккупации последних районов нагорной части Карабаха?! Ильхаму Алиеву и Азербайджану противостоит не одна немощная и сломленная Армения, а крупнейшая армянская диаспора с неограниченными рычагами влияния на мировые политические элиты. Ильхам Алиев сражается с могущественным мировым армянством! Вспомните тон заявлений мировых лидеров – новоиспеченного американского президента Джо Байдена, французского президента Макрона и лидеров Евросоюза, открыто заявлявших об опасности этноцида и депортации мирного населения. Конечно же, Азербайджан не воевал и не воюет с мирным населением. Но поди докажи свою истину в мировых столицах?! Западные столицы все чаще стали намекать И.Алиеву о неизбежном исходе противостояния – «косовском сценарии». Что и говорить, если уже бывший президент Трамп беззастенчиво и открыто озвучил эту параллель. А Байден и Демпартия традиционно открыто выражают свои проармянские симпатии. Азербайджанская армия остановилась именно у ворот городов и районов, где компактно проживает армянское население.

Гражданское население стало спешно покидать эти районы. И над Азербайджаном нависла опасность угроз стать обвиненным в осуществлении этнических чисток. Чем бы обернулись для Азербайджана в правовом отношении эти политические обвинения, прогнозировать не так сложно. По-большому счету официальный Баку так нигде и не встретил понимания и сочувствия, исключая искреннюю и всемерную поддержку двух государств – Турции и Пакистана. Правительство Азербайджана с первого дня зарождения конфликта выступало искренним сторонником сосуществования двух общин в Нагорном Карабахе. Не азербайджанцы пытались изгнать армян. Ереван и карабахские сепаратисты не признавали за азербайджанцами права на жизнь в местах исконного исторического проживания. Кочарян, затем Саргсян, наконец, сам Пашинян в той или иной форме насаждали в общественное сознание нацистскую идеологему об этнической несовместимости двух народов. Напротив, Ильхам Алиев является вдохновителем и архитектором идеи мирного сосуществования двух народов, при условии деоккупации и разрядки. Хотя это и вопрос обозримого будущего, но двум народам надо преодолеть большие морально-психологические препятствия для восстановления человеческих уз, о которых накануне говорил Владимир Путин.