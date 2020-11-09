Президент Армении взял под сомнение соглашение по Карабаху
Президент Армении Армен Саркисян не участвовал в каких-либо обсуждениях, консультациях или переговорах, касающихся Карабаха. Все случившееся для него стало неожиданностью. Об этом сообщает Спутник-Армении.
Президент Армении Армен Саркисян из СМИ узнал о подписанном трехстороннем заявлении по Карабаху, а также об условиях прекращения войны. Он подчеркнул, что как президент не участвовал в каких-либо обсуждениях, консультациях или переговорах.
Решение карабахского конфликта имеет общенациональное значение и любой шаг, который касается жизненных интересов и прав Армении и армянского народа, любые действия, принятие любого решения, тем более подписание документа, должно быть результатом всеобъемлющих консультаций и обсуждений.
По его словам, учитывая сложившуюся ситуацию – глубокое беспокойство большого количества людей, он немедленно инициирует политические консультации, для согласования коротких сроков решений, вытекающих из повестки защиты наших всенародных интересов.