Где Пашинян?

С ночи оппозиционные СМИ Армении муссируют слухи о бегстве Никола Пашиняна из Еревана. По сообщению ряда изданий, премьер-министр Армении Никол Пашинян отбыл в Сочи на встречу с Путиным.

Однако глава армянского правительства опроверг тиражируемые оппозицией слухи о своем бегстве. Пашинян находится в стране и продолжает исполнять свои обязанности. Об этом глава правительства сообщил в своем Facebook.

"Я, конечно же, нахожусь в Армении и продолжаю полноценно выполнять обязанности премьер-министра", - написал Пашинян.