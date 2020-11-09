Араик Арутюнян: «Мы бы потеряли весь Карабах в считанные дни»

Армянские войска полностью потеряли контроль над Шушой 7 ноября. Об этом в своем обращении заявил лидер карабахских сепаратистов Араик Арутюнян.

По его словам, в последний день азербайджанской армии вновь удалось использовать свои БПЛА и нанести тяжелые удары.

«Мы все, все руководители, должны ответить за то, что у нас была такая проблема», - сказал он.

Араик Арутюнян добавил, что история оценит решение, которое было принято вчера, но «им пришлось на это пойти». «Если бы военные действия продолжались такими же темпами, мы бы потеряли весь Карабах в считанные дни», - сказал он.