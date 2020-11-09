Во всех уголках Азербайджана в настоящее время проходят народные гуляния в связи с победой в Карабахской войне.

Тысячи граждан Азербайджана начиная с ночи вышли на улицы городов и районов, чтоб отметить историческую победу в войне.

Люди скандируют лозунги “Слава азербайджанскому солдату! Карабах - Азербайджан! Слава президенту Азербайджана!”.

Жители столицы в настоящее время направляются во II Аллею почетного захоронения, чтобы почтить память генерал-майора Полада Гашимова, национального героя Мубариза Ибрагимова и других шехидов, пожертвовавших своими жизнями ради независимости и суверенитета Родины.