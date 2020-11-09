Военные Армении: мы будем выполнять решения по Карабаху

Представители Вооруженных сил Армении заявили, что будут выполнять соглашение по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, подписанное накануне лидерами Армении, России и Азербайджана. Об этом говорится в совместном обращении минобороны и Генштаба страны к народу Армении.

"...Настало время остановить кровопролитие. Политические лидеры Армении, России и Азербайджана пришли к соглашению, с содержанием которого вы уже знакомы", - цитирует ТАСС заявление Минобороны и Генштаба ВС Армении.

"Мы поддерживаем и обязаны выполнять решения военно-политического руководства нашей страны, которые были приняты на основе всестороннего анализа и оценки ситуации. Мы обязаны остановить кровопролитие", - указано в заявлении Минобороны и Генштаба ВС Армении.