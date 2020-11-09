Демонстранты выдвинули ультиматум депутатам из блока Пашиняна

Командир отряда добровольцев "Арабо" Манвел Егиазарян обратился к депутатам блока премьер-министра Никола Пашиняна "Мой шаг", призвав их до полудня прийти в парламент и цивилизованным путем начать процесс дератификации трехстороннего заявления по Карабаху, передает Sputnik Армения

"Командир отряда "Арабо" Манвел Егиазарян обратился к депутатам блока "Мой шаг", призвав их до полудня явиться в парламент и цивилизованным путем начать процесс дератификации трехстороннего заявления по Карабаху", - пишет Sputnik.

По данным агентства, он гарантировал безопасность всех депутатов, которые явятся в парламент. В противном случае же обещал найти всех, даже если они убегут в Африку, и призвать к ответственности. "Приходите и выполняйте свою работу. С вами ничего не произойдет", - отметил Егиазарян.