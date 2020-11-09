Бактрансагентство обратилось к бакинцам

Бакинское транспортное агентство обратилось к жителям столицы.

"Каждый из нас с безграничной радостью и гордостью встретил новость об объявлении Победы президентом, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым. Выражаем глубокую признательность нашему Верховному главнокомандующему и доблестной азербайджанской армии, которые подарили азербайджанскому народу эту радость, обеспечив территориальную целостность страны", - говорится в сообщении агентства.

БТА обратилось к водителям с просьбой о том, чтобы они не парковались и не останавливались на автобусных остановках и на пути следования автобусов: "Хотим призвать граждан, в частности водителей, по возможности создавать условия для движения общественного транспорта во время шествия в честь Победы. Уверены, что в этот знаменательный день наши дорогие граждане с пониманием отнесутся к данной просьбе. Не следует забывать, что пассажироперевозки в настоящее время осуществляются только автобусами, поэтому соблюдение этих правил крайне важно".