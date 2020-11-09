Пашинян: «На подписании соглашения по Карабаху настояла армия»

Соглашение по Карабаху было подписано по настоянию армии. Об этом заявил в прямом эфире в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Армия говорила, что нужно остановиться. Потому что у нас есть вопросы, перспектив их решения нет, либо ресурс оказался исчерпан", - заявил он.

По словам Пашиняна, если бы о соглашении, даже негативном, было объявлено ранее, это привело бы к снижению боеспособности.

Он также добавил, что в Армении были проблемы с мобилизацией для продолжения боевых действий в Карабахе.