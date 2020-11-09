Байрамов и Чавушоглу обсудили договоренности по Карабаху

Главы МИД Азербайджана и Турции - Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу - в ходе телефонного разговора обсудили договоренности по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, сообщает МИД Азербайджана.

Министр иностранных дел Турции поздравил Джейхуна Байрамова и весь азербайджанский народ с победой, подчеркнув, что Турция разделяет эту радость братского Азербайджана.

Джейхун Байрамов, в свою очередь, выразил Чавушоглу и народу Турции благодарность за поддержку Азербайджана.