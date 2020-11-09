Депутат Арман Абовян: «Это тотальный позор. Пашинян должен уйти»

Во фракции «Процветающая Армения» сбор подписей завершен, думаю, что фракция «Светлая Армения» также подпишет, после чего будет созвано внеочередное заседание парламента, заявил сегодня секретарь фракции «Процветающая Армения» Арман Абовян собравшимся во дворе парламента журналистам и людям.

На вопрос, какова цель внеочередного заседания, Арман Абовян ответил: «Разве вы не в курсе, что происходит в стране?»

«Правительство, Никол Пашинян должны уйти. Сегодня создалась ситуация, когда 45-дневная война привела к тотальному позору. Мы поняли только одно, что эта власть не в состоянии решить никакие вопросы», - сказал он.