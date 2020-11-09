12 самолетов с российскими миротворцами вылетели в Карабах

Десятый самолет Ил-76, на борту которого находятся российские миротворцы, отправился из Ульяновска в Нагорный Карабах. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

"Десятый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации с российскими миротворцами на борту вылетел с аэродрома Ульяновск-Восточный. На борту воздушного судна личный состав миротворческого соединения, материальные средства и бронетранспортеры", цитирует ТАСС заявление российского Минобороны.

Позднее стало известно об отправке еще двух самолетов, отмечает агентство.