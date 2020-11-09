10 ноября состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает АзерТАдж.

Главы государств поздравили друг друга с блестящей победой Азербайджана в Карабахской войне. Президент Ильхам Алиев еще раз поблагодарил президента Турции и турецкий народ за политическую и моральную поддержку Азербайджана во время войны.

Реджеп Тайип Эрдоган выразил признательность президенту Азербайджана за высокую оценку поддержки его страны.

Президенты Азербайджана и Турции заявили, что наши дружественные и братские страны и народы и впредь будут находиться рядом.

В ходе телефонного разговора было высоко оценено создание турецко-российского миротворческого центра по контролю за прекращением огня, выражена уверенность в том, что этот центр внесет вклад в дело обеспечения долгосрочного мира в регионе.