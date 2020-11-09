Пресс-секретарь Путина: «В заявлении не уточняется статус Карабаха»

В заявлении по Карабаху не уточняется статус этого региона, надо исходить из международных актов и резолюций Совбеза ООН, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, в этом документе не говорится о статусе Карабаха, в настоящий момент мы продолжаем исходить из всех соответствующих основных актов международного права, прежде всего, соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и иных документов", - сообщил Песков журналистам.