Объявлена дата проведения «Формулы-1» в Баку в 2021 году

Ариф Рагимов, глава компании Baku City Circuit, занимающейся организацией гонок «Формулы-1» в Азербайджане, объявил о датах проведения бакинского этапа в 2021 году.

«В то время, когда мы празднуем нашу славную победу и возвращение наших земель, от имени Baku City Circuit хочу объявить, что «Формула-1» вернется на улицы Баку 4-6 июня 2021 года», - написал Рагимов в своем фейсбуке.

Гонка в Баку будет седьмым этапом сезона-2021, который стартует 19-21 марта в австралийском Мельбурне. Как известно, в связи с пандемией коронавируса в этом году соревнования на улицах азербайджанской столицы были отменены.

Азербайджан проводит «Формулу-1» с 2016 года. За эти годы в Баку состоялись четыре гонки.