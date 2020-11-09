Чавушоглу: Турция обсуждает вопрос мониторинга договоренностей по Карабаху

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал победой Азербайджана последние договоренности по нагорно-карабахскому урегулированию.

«Турция продолжит поддержку Азербайджана. Это большой успех, Победа! Земли, оккупированные Арменией на протяжении 30 лет, возвращаются Азербайджану. Последние договоренности по Карабаху должны стать уроком», - сказал глава турецкой дипломатии, передает Anadolu.

Глава МИД Турции сообщил также об обсуждении темы мониторинга договоренностей по Нагорному Карабаху: Турция продолжает обсуждать этот вопрос, сказал Чавушоглу.