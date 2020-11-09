Лавров: Россия удовлетворена договоренностями по Карабаху

Между министрами иностранных дел Азербайджана и РФ - Джейхуном Байрамовым и Сергеем Лавровым - по инициативе азербайджанской стороны состоялся телефонный разговор. Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

Согласно информации, министр Джейхун Байрамов подчеркнул значение трехстороннего заявления, подписанного по инициативе РФ 10 ноября 2020 года, и отметил, что этот документ запускает новый этап в урегулировании многолетнего конфликта.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, выразил удовлетворение подписанием этого заявления, являющегося важным шагом в направлении урегулирования конфликта, отметив, что это решение сторон имеет большое значение с точки зрения обеспечения устойчивого мира в регионе, отмечается в сообщении.