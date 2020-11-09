Партия Саргсяна: «Соглашение по Карабаху – это акт о капитуляции»

«С заявлениями, что Карабах - это Армения, Пашинян ослабил позиции армянской стороны на переговорах», - сказал Шармазанов.

Правительство Армении во главе с Пашиняном на 2,5 года тормозило переговорный процесс неосторожными, противоречивыми, эмоциональными заявлениями, которые наносили ущерб и Армении, и Карабах у. Об этом заявил сегодня спикер Республиканской партии Эдуард Шармазанов в прямом эфире в Facebook.

Обращаясь к народу, Шармазанов сказал, что власти Армении обманули людей, казалось бы, победными призывами и привели к тому, что на самом деле был подписан акт о капитуляции.

По его словам, ни один из ранее обсуждаемых документов не содержал таких печальных условий для армянской стороны. Он отметил, что у азербайджанской стороны появились такие требования из-за некомпетентности руководства Армении.

Шармазанов также добавил, что соглашение по Карабаху не было обсуждено с армянской общественностью, и ответственность за сложившуюся ситуацию несет лично Никол Пашинян.

«Никол Пашинян не должен искать виновных и должен подать в отставку», - сказал Шармазанов.