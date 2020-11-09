В Иране приветствуют соглашение по Карабаху

Тегеран приветствует договоренность лидеров России, Армении и Азербайджана по Карабаху. Об этом заявил глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези.

"Иран приветствует посредническую роль России между Азербайджаном и Ереваном и прекращение огня. Мы по-прежнему подчеркиваем необходимость соблюдения двумя странами международно признанных границ и обеспечения прав всех граждан", - написал он в Twitter.

По его мнению, если стороны конфликта будут придерживаться международных норм, переговоры и политический трек могут положить конец этому кризису. Ваези также выразил надежду, что соглашение будет выполняться.