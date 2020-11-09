Путин призвал поддержать Ильхама Алиева и Никола Пашиняна

Президент России Владимир Путин призвал поддержать глав Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в их решимости создать условия для мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

"Действительно, для того чтобы мирным способом решать подобного рода сложные, завязанные в тугой узел конфликты, необходимо найти компромиссы, выйти на эти компромиссы. А для этого, в свою очередь, необходимо мужество тех, кто принимает решения", - сказал Путин в ходе заседания совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"В этой связи, конечно, мы все должны поддержать и премьер-министра Армении, господина Пашиняна, и президента республики Азербайджан, господина Алиева, в их решимости создать условия для мирного развития ситуации в регионе и принять решение в интересах долгосрочного строительства отношений между армянским и азербайджанским народами", - подчеркнул президент РФ.