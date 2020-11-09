Оппозиция и военные обсуждают отставку Пашиняна
Пресс-секретарь оппозиционной Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов обсудил с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Армении Оником Гаспаряном ситуацию в стране и настоял на необходимости отставки премьер-министра Никола Пашиняна, пишут армянские СМИ.
«За 44 дня этой войны власти своими победными лозунгами, обманом довели ситуацию до того, что было принято заявление, которое, фактически, является актом капитуляции», — заявил Шармазанов.