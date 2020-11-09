Трампа уличили в желании напоследок провести операцию против Ирана

Президент США Дональд Трамп, возможно, желает провести операцию против Ирана после увольнения главы Пентагона Марка Эспера. О таких подозрениях сообщает Daily Mail со ссылкой на чиновников в Министерстве обороны.

Отмечается, что Эспер перечил президенту США по вопросу Ирана, опровергая некоторые его высказывания, в том числе после ликвидации 3 января генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани.

Действующие представители министерства обороны в частном порядке выражают опасения, что Трамп может вскоре начать проведение некой операции (возможно, секретной) против Ирана или других противников в последние дни своего пребывания у власти.