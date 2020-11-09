Авигдор Либерман: «Соглашение по Карабаху - большая личная победа Ильхама Алиева и всего Азербайджана»

"Это большая личная победа азербайджанского президента Ильхама Алиева. Я понимаю, насколько непросто принимаются такие решения. И это прежде всего было именно его волевое решение. Готовность взять на себя ответственность, что говорит о характере человека, умении четко анализировать ситуацию и сделать верные выводы. Это соглашение не просто упрочило его международный статус, но и превратило в национального и регионального лидера. В данном случае можно говорить о новом этапе консолидации нации и укреплении понятия государственности". Об этом в интервью израильским СМИ заявил бывший министр обороны Израиля и экс-министр иностранных дел Авигдор Либерман, комментируя соглашение по Карабах у.

«Прекращение огня - это победа всего Азербайджана, для которого карабахская проблема в последние 30 лет (с начала последнего витка противостояния) развивалась не по самому удачному сценарию. Тем внушительнее нынешнее достижение страны и ее армии. Как бы ни пытались интерпретировать заключенное соглашение, это однозначно победа Азербайджана», - сказал он.

Авигдор Либерман также отметил большой дипломатический успех российского президента Владимира Путина, который сумел привести стороны к соглашению.

«Очень хотелось бы надеяться, что на этом будет поставлена точка в этом конфликте. И обе стороны смогут направить все усилия не на военное противостояние, связанное с потерями и огромными расходами, а укрепление экономики, создание новых рабочих мест. Израиль в свою очередь ожидает, что новый "послевоенный" этап будет способствовать укреплению двухсторонних отношений. И надеется, что более никогда кровь не будет проливаться на этой земле», - сказал он.