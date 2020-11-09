Пашинян: «Армения могла предотвратить войну, отдав Азербайджану пять районов»

Для предотвращения войны Армения должна была отдать Азербайджану пять районов вокруг Карабаха. Об этом условии заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает ТАСС.

По его словам, армянский народ, скорее всего, не поддержал бы это решение.

«Могла быть предотвращена война? Да, если бы мы согласились на сдачу пяти районов вокруг Карабаха. Но и в этом случае статус Карабаха не был бы окончательно решен. Что бы вы мне сказали, если бы я спросил — сдать эти территории вокруг Карабаха? Думаю, что никто бы не согласился, в том числе и я», — сказал политик.