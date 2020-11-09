Наира Зограбян: «Меня поражает цинизм Пашиняна»

Депутат от "Процветающей Армении" Наира Зограбян заявила, выступая в парламенте, что именно действующие власти несут ответственность за сдачу территорий в Нагорном Карабахе, и они не должны пытаться свалить ответственность на кого-либо еще, передает «Спутник Армения».

"Меня поражает цинизм Пашиняна во время прямых эфиров. Он говорит, что все, кто сдал территории, понесет ответственность. Интересно, кто же их сдал? Хватит сваливать свою вину на общество. Вы ответственны за все произошедшее", – подчеркнула она.

Зограбян напомнила, что оппозиционные силы требовали срочно провести заседание Совета безопасности, а после — и встречу с премьером, однако он их проигнорировал.